Atalanta-Lazio, vincere domani è fondamentale anche per Sarri: i tre punti gli farebbero raggiungere quel traguardo

Atalanta-Lazio, domani la sfida con i bergamaschi è fondamentale anche per il comandante: ecco perché

Domani se la Lazio vuole ambire ad un posto Champions, è un match assolutamente da non fallire. Atalanta-Lazio ha un sapore speciale anche per Sarri, perchè qualora dovesse vincere contro la formazione di Gasperini raggiungerebbe il record del tris di vittorie in trasferta mai accaduto in questa stagione.

Al tecnico biancoceleste da quando è arrivato a Roma è successo solo una volta che ha ottenuto il tris di vittorie in trasferta, con Fiorentina Cremonese e proprio con l’Atalanta.