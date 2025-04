Atalanta Lazio, anche a Bergamo i tifosi biancocelesti risponderanno presenti! Il dato sui tagliandi venduti non lascia dubbi

Atalanta Lazio, a pochi giorni dalla trasferta di Bergamo i biancocelesti rispondono presenti anche a questa sfida: il dato sui biglietti venduti

Finalmente ci siamo l’attesa sta per finire, domenica pomeriggio la Lazio tornerà in campo per riscattare questo momento delicato della stagione in cui non riesce a vincere, per una sfida anch’essa insidiosa contro l’Atalanta di Gasperini.

Anche contro i bergamaschi i tifosi biancocelesti rispondono presenti, e a confermare questo dato è Calcioatalanta.it spiegando che nonostante le restrinzioni, i biglietti venduti sono esattamente 1.304. Non si esclude ovviamente che in queste ultime ore distanti al match il numero possa ovviamente aumentare.