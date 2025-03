Atalanta Lazio, trasferta a rischio per i tifosi: il motivo

In queste ore stanno emergendo nuove notizie riguardo alla trasferta della Lazio in casa dell’Atalanta, con i tifosi biancocelesti che rischiano di non poter andare

Continua a piovere sul bagnato in casa Lazio, con la squadra di Baroni che deve reagire dopo la batosta subita contro il Bologna. In queste ore però ad essere coinvolti in maniera diretta sono i tifosi biancocelesti, che rischiano di non poteri presentare al Gewiss Stadium di Bergamo per la trasferta contro l’Atalanta.

Stando a quanto riportato da Il Messaggero infatti, il settore ospiti potrebbe essere aperto soltanto ai tifosi laziali non residenti nel Lazio, per evitare ‘problemi in città’. Si attendono ulteriori sviluppi nelle prossime ore.