Casiraghi: «Atalanta Lazio? A Bergamo non è mai facile»

Pierluigi Casiraghi, ex attaccante biancoceleste ha rilasciato un’intervista esclusiva nello speciale de ‘Il Cuoio’. Le sue parole

Pierluigi Casiraghi, ex attaccante biancoceleste ha rilasciato un’intervista esclusiva nello speciale de ‘Il Cuoio’. Le sue parole sulla Lazio:

ATALANTA LAZIO – «Giocare a Bergamo non è mai facile. Ricordo partite tirate in un ambiente difficile».

SCELTA DI ANDARE ALLA LAZIO – «E’ stata una scelta super azzeccata».

ALLENATORI – «Con Zoff ho trovato meno spazio, con Zeman attaccavamo con otto o nove giocatori. Noi attaccanti avevamo tantissime palle gol».

SIGNORI – «Sottovalutato come Immobile. Ha vinto tre volte la classifica marcatori ma in Nazionale non ha trovato continuità».

DERBY – «Li vivevamo due settimane prima, oggi non c’è più la stessa tensione»