Atalanta Lazio, un altro importante recupero per Gasperini

Un altro recupero per Gasperini in vista della sfida tra Atalanta e Lazio, in programma domenica alle ore 18.

Infatti, oltre a Zapata, che si allena ormai da giorni in gruppo, il mister degli orobici riabbraccia anche Musso, che già con i biancocelesti potrebbe tornare tra i convocati. In campo dovrebbe comunque scendere Sportiello.