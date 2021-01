Atalanta Lazio, probabili formazioni: tornano Luis Alberto e Correa

Atalanta Lazio, Gasperini perde Romero – positivo al Covid – a poche ore dal match; Inzaghi ritrova Luis Alberto e Correa

Di nuovo Atalanta–Lazio. Per la seconda volta in questa settimana, Inzaghi sfida Gasperini e lo fa con la formazione titolare. Luis Alberto tornerà ad illuminare la squadra dal primo minuto, recuperato dall’operazione all’ampedice; così come tornerà Correa nel blocco dei titolari accanto ad Immobile. In difesa, Patric sembra in vantaggio sul nuovo arrivato Musacchio per chiudere il terzetto difensivo con Acerbi e Radu.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, de Roon, Freuler, Ruggeri; Ilicic, Pessina; Zapata.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.