Atalanta Lazio, le probabili formazioni della sfida di domani: le possibili scelte di mister Baroni

Atalanta Lazio, alla vigilia della delicata sfida di Bergamo ecco quali potrebbero essere le possibili scelte di mister Baroni: la situazione

Finalmente ci siamo l’attesa ormai è agli sgoccioli, domani pomeriggio torna finalmente in campo la Lazio per la temibile trasferta di Bergamo contro l’Atalanta di Gasperini, fondamentale anch’essa per non perdere ulteriore terreno in zona Champions.

Ma quali saranno le scelte di Baroni per la partita? A quasi 24 ore dalla sfida il tecnico potrebbe optare per il 4-2-3-1 in cui spunta il rientro di Tavares che era assente in queste ultime gare per infortunio, mentre Castellanos al momento non risulta essere tra i possibili undici titolari. Queste le probabili formazioni con anche le scelte di Gasperini:

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolašinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All.: Gasperini.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Vecino, Rovella; Isaksen, Dele-Bashiru, Zaccagni; Dia. All.: Baroni.