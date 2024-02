Atalanta-Lazio, le probabili scelte di Gasperini e Sarri

Atalanta-Lazio, alla vigilia della gara di Bergamo fondamentale per la corsa Champions queste sono le probabili formazioni

Finalmente ci siamo, la Lazio questo pomeriggio torna in campo per affrontare l’Atalanta di Gasperini in un match infuocato per il discorso Champions. Alla vigilia della partita, queste le probabili scelte di Gasperini e Sarri

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Miranchuk, De Ketelaere; Scamacca. All. Gasperini.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Isaksen. All. Sarri.