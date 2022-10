Atalanta, due recuperi importanti in vista della Lazio

In vista del match di domenica con la Lazio, potrebbero esserci due rientri importanti in casa Atalanta: i dettagli

Infatti, come riportato da Calciomercato.com, Gasperini dovrebbe riabbracciare Zapata e Djimsiti. I due già da oggi dovrebbero allenarsi in gruppo. Ancora out invece Toloi e Zappacosta, con quest’ultimo già vittima di una ricaduta muscolare.