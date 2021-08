Atalanta Lazio: Hateboer non ci sarà, si opera al piede

Il giocatore dell’Atalanta si opererà prossima settimana e starà fuori per 2-3 mesi: salterà la sfida con la Lazio il 31 ottobre

Assenza pesante. Hans Hateboer sarà costretto a saltare la prima parte di campionato per l’infortunio al quinto metatarso del piede sinistro. Secondo Tuttomercatoweb.com, il giocatore olandese, d’accordo con la società, ha deciso di operarsi. L’intervento è in programma settimana prossima e dovrà rimanere fermo per 2-3 mesi. Il numero 33 dell’Atalanta rientrerà a fine novembre quindi sarà costretto con ogni probabilità a saltare tra le varie anche la sfida contro la Lazio al Gewiss Stadium in programma il 31 ottobre.