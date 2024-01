Atalanta-Lazio, Gasperini deve rinunciare a un big? Le sue condizioni

Atalanta-Lazio, a pochi giorni dalla sfida casalinga contro i biancocelesti Gasperini rischia di dover fare a meno del giocatore olandese

L’obiettivo primario per la Lazio è vincere con il Napoli per riscattare Riad e rilanciarsi in campionato, ma Atalanta-Lazio è li dietro l’angolo. Lo sa bene Gasperini, il quale si proietta alla sfida con i biancocelesti con un grattacapo non indifferente ossia Koopmeiners.

L’olandese ha riportato una ferita da taglio sul malleolo mediale della caviglia sinistra, che non gli consentiranno di giocare con l’Udinese ed è in dubbio per la sfida con la squadra di Sarri.