Atalanta-Lazio, è Milinkovic l’MVP del match della 20ª giornata – VIDEO

Il tweet della società biancoceleste dedicato al Sergente, MVP del match del Gewiss Stadium

La solita qualità e quantità in mezzo al campo. Un film già visto altre volte quando Milinkovic è in campo. Il serbo la spunta su Lazzari, Correa e Marusic per il titolo di MVP del match del Gewiss Stadium contro l’Atalanta, pur non avendo messo a segno a referto nessun gol. Per il gigante serbo una punizione a lato di poco, un palo, e la verticalizzazione per Pereira che serve a Muriqi l’assist per il terzo gol, oltre a una serie di giocate sopraffine in mezzo al campo. Complimenti Sergej!