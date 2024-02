Atalanta-Lazio, attenzione ai cartellini: chi rischia di saltare il prossimo match. Tutti i dettagli

La Lazio è chiamata subito a una sfida importantissima per la corsa Champions nella gara contro l‘Atalanta. Una sfida cruciale per il cammino dei biancocelesti che dovranno però stare molto attenti ai cartellini.

Sarri potrà contare sul ritorno di Immobile e Zaccagni ma dovrà fare ameno di Cataldi, squalificato. Non solo, sono ben quattro i giocatori in diffida, Pellegrini, Romagnoli, Rovella e Vecino, che in caso di giallo salterebbero la sfida contro il Cagliari in programma sabato 10 febbraio alle 15.00.