Atalanta-Juventus, termina in parità la sfida di Bergamo tra la formazione di Gasperini e la Juventus di Allegri

Termina in parità la sfida delle ore 18 tra Atalanta e Juventus, con la formazione di Gasperini e Allegri che si dividono la posta in palio. Con il pareggio i bianconeri salgono in classifica a 14 punti, mentre la formazione bergamasca a 13.