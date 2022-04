Buone e importanti notizie in casa Atalanta: Josip Ilicic è tornato ad allenarsi. Le ultime sulle condizioni dello sloveno

Buone e importanti notizie in casa Atalanta. Josip Ilicic è tornato ad allenarsi, dopo un lungo periodo difficile e problematico.

Il calciatore, come riportato da Goal.com, si è dunque rivisto a Zingonia, pur essendo fuori dalla lista Uefa e non potendo scendere in campo domani.