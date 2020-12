Atalanta, Gasperini: «Lite con Gomez? Non so come si supererà»

La lite tra Gasperini e Gomez sembra appianata, ma non risolta. Il tecnico dell’Atalanta ha delineato la situazione: le sue parole

Spogliatoio spaccato. L’Atalanta è divisa: da una parte Gomez, dall’altra Gasperini. La frattura tra i due sembra insanabile, anche se l’aut aut (o l’uno o l’altro) lanciato pare rientrato. La situazione è monitorata da molti club, per eventuali risvolti di mercato legati al futuro del Papu. A Sky Sport, l’allenatore nerazzurro ha fatto il punto della situazione:

«Gomez è stato il giocatore più importante in questi cinque anni. Quest’anno il ruolo del Papu in alcune partite era difficile da proporre per la squadra perché anche gli avversari ti studiano e cambiano modo di giocare. Alla base deve esserci fiducia e disponibilità altrimenti diventa tutto difficile, non so come si supererà il tutto. Gomez è un grandissimo giocatore, mi dispiace per Ilicic che hanno tirato dentro in questa storia ma non c’entra nulla».