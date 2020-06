Atalanta, Gasperini: «Soddisfatto della rimonta, abbiamo grande maturità»

L’allenatore dell’Atalanta Gasperini ha parlato al termine della gara vinta in rimonta contro la Lazio per 3-2

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’allenatore dell’Atalanta Gasperini ha commentato la vittoria dell’Atalanta sulla Lazio:

«In tribuna si sta male, non puoi intervenire con i giocatori per portare accorgimenti. Sono molto soddisfatto della gara, questa squadra non ha bisogno dell’allenatore, sa’ da sola come deve muoversi. Abbiamo una grande maturità e consapevolezza, non molliamo neanche quando, come stasera, si preannuncia una partita di grande difficoltà. Inizio complicato? Soffriamo da un paio di anni questa situazione, non riusciamo a porre rimedio a questo, poi, sotto 2-0 con una squadra veloce come la Lazio, abbiamo trovato l’equilibrio spostando di posizione Toloi e Palomino. Quando riusciamo a trovare le misure, non prendiamo più contropiedi così pericolosi. Gosens? Con noi è migliorato tantissimo, ora fa gol di sinistro, destro e anche di testa. Gomez? Lui è in grado di dare una qualità superiore alla squadra, indifferentemente dalla posizione in cui lo metti».