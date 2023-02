Atalanta, brutte notizie per Gasperini: un big salta la Lazio

Atalanta, Gasperini deve fare i conti con l’assenza pesante di un big vale a dire Pasalic che si aggiunge a Maehle e Muriel

Non c’è pace per Gasperini in vista della gara in trasferta di sabato contro la Lazio. Il tecnico deve fare già i conti con le assenze di Maehle e Muriel per squalifica, e inoltre si aggiunge anche Pasalic. Il giocatore però non sarà assente per squalifica ma per infortunio ovvero un trauma distorsivo alla caviglia. A riportarlo è Sky Sport