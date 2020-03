Assemblea Serie A, battibecco tra Lotito e Agnelli e il patron della Juventus accusa…

Assemblea Serie A, battibecco tra Lotito e Agnelli in merito a quella che potrebbe essere la ripresa degli allenamenti

Nel pomeriggio di ieri si è tenuta in videoconferenza l’assemblea della Lega per far fronte al problema legato all’emergenza coronavirus. L’obiettivo comune è quello di portare al termine il campionato ma non tutti sono d’accordo per quanto concerne la ripresa degli allenamenti.

Come riporta la Gazzetta dello Sport infatti pare che lo scontro si sia acceso tra il patron della Lazio Lotito e quello della Juventus di Agnelli. Il presidente della Lazio infatti è dell’idea che, se in sicurezza, i giocatori potrebbero tornare ad allenarsi. Di altro avviso il numero uno bianconero che avrebbe accusato Lotito di pensare solo alla classifica e di non tener conto della salute dei giocatori.