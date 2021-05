Assemblea Lega Serie A, dalla Superlega ai diritti tv: I temi trattati

Alle 12 si svolgerà l’assemblea della Lega Serie A. Tra i temi trattati la questione Superlega e quella relativa ai diritti tv

Nella giornata odierna si svolgerà un’importante assemblea della Lega Serie A, con l’intento di risolvere alcuni temi spinosi. Su tutti quello relativo alla Superlega, con alcune squadre della massima serie che auspicano in delle sanzioni nei confronti di Juventus, Milan e Inter.

Si discuterà inoltre del pacchetto 2 relativo ai diritti tv, con Sky unica emittente ad aver presentato un’offerta, ma non si esclude l’istituzione di un nuovo bando che permetterebbe l’inserimento di Mediaset con la messa in onda in chiaro di una partita a giornata.