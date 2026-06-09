Calciomercato
L’Avellino tenta il colpo Artistico! Un fattore potrebbe favorire l’operazione: ecco quale
Dopo l’ottima stagione disputata con lo Spezia, Gabriele Artistico è finito nel mirino dell’Avellino. Un fattore potrebbe favorire l’operazione
L’Avellino vuole recitare un ruolo da assoluto protagonista nel prossimo campionato di Serie B e si muove con decisione per rinforzare il proprio reparto offensivo. L’obiettivo numero uno della dirigenza irpina è Gabriele Artistico, attaccante di proprietà della Lazio, reduce da un’esperienza individuale positiva allo Spezia, nonostante la stagione complessivamente complicata vissuta dal club ligure e terminata con la retrocessione in Lega Pro.
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Il blitz dell’Avellino per Artistico
Nelle ultime ore, secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Alfredopedulla.com, il club biancoverde ha intensificato notevolmente i contatti per l’attaccante. L’attaccante è balzato in cima alla lista dei desideri della società, che vede in lui il profilo ideale per fare il salto di qualità sotto porta. L’alternativa principale resta Emanuele Pecorino, ma il pressing sul classe 2002 di scuola laziale è ormai asfissiante.
L’asse di mercato con la Lazio favorisce Artistico
A giocare a favore del buon esito della trattativa sono gli eccellenti rapporti commerciali tra l’Avellino e la Lazio. Le due società hanno già concluso felicemente diverse operazioni recenti, come i trasferimenti di Lorenzo Milani e Valerio Crespi. Questa sinergia consolidata potrebbe rappresentare la chiave di volta per assicurarsi il centravanti in tempi brevi, superando la concorrenza.
Come cambierà l’attacco dell’Avellino con Artistico
L’eventuale arrivo di Artistico garantirebbe all’Avellino freschezza, fisicità e un ottimo senso del gol. Il calciatore, rientrato a Formello dopo la parentesi in Liguria, cerca una piazza calda in grado di valorizzarlo al massimo.
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