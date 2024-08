Artistico: «Lazio? Non ci ho pensato due volte. Tra 10 anni mi vedo all’Olimpico, ecco perché». Le parole dell’attaccante

Intervenuto ai microfoni di Numero Diez, Gabriele Artistico ha parlato del suo trasferimento alla Lazio. Queste le sue parole sui biancocelesti:

PAROLE – «Non ci ho pensato due volte ad ascoltare l’offerta della Lazio. Quando un club così blasonato in Italia dimostra l’interesse nei tuoi confronti penso sia un atto di fiducia grandissimo. Io essendo romano conosco il valore storico che c’è dietro ad una società veramente importante come la Lazio. La trattativa è durata poco, partendo dai primi contatti al telefono con il direttore Fabiani fino ad arrivare a tutta la società. Sono felice e spero di poter farmi strada per poter tornare un giorno all’Olimpico con i biancocelesti.

Onestamente spero di essere all’Olimpico con quella maglia tra 10 anni: lavoro e lavorerò per arrivarci, quindi non ho un obiettivo prefissato, ma vivo giorno dopo giorno con la consapevolezza di migliorare e soprattutto di dare sempre me stesso in ogni allenamento e in ogni partita».