Artistico: «La trattativa con la Lazio risale alla scorsa stagione. Mi chiamano lo squalo per il mio modo di giocare»

Gabriele Artistico, ex attaccante della Lazio passato al Padova quest’estate, ha parlato della trattativa per la sua cessione e del suo soprannome

È iniziata ufficialmente la nuova avventura di Gabriele Artistico con il Padova. L’attaccante, arrivato dopo aver lasciato la Lazio nell’ultima sessione di calciomercato, si è presentato alla sua nuova squadra attraverso la conferenza stampa di rito, raccontando le motivazioni che lo hanno spinto ad accettare la proposta del club veneto.

Il classe 2002 ha spiegato come la trattativa non sia nata nelle ultime settimane, ma sia stata costruita nel tempo. I primi contatti con la società biancoscudata, infatti, risalivano già alla parte finale della scorsa stagione, prima della definitiva fumata bianca che ha portato al trasferimento.

Artistico ha sottolineato il prestigio della piazza e la solidità del progetto presentato dalla proprietà del Padova, evidenziando anche il senso di responsabilità derivante dall’investimento fatto dal club per portarlo in squadra. Le sue parole:

«La trattativa è stata piuttosto lunga perché i primi contatti col club risalgono addirittura alla fine della scorsa stagione. Ho scelto una piazza prestigiosa, con una proprietà che ha le idee chiare su programmi e ambizioni. Sono consapevole dell’investimento importante che è stato fatto per portarmi qui e questo aumenta le responsabilità, ma sono un lavoratore e voglio mettermi a disposizione per dare il massimo».

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Artistico analizza il passato allo Spezia e parla del soprannome

Nel corso della sua presentazione, il nuovo attaccante del Padova ha parlato anche dell’esperienza vissuta nella stagione precedente. Un’annata definita particolare dal punto di vista del percorso personale, ma comunque positiva sotto il profilo dei numeri. Le sue parole:

«Lo scorso anno è stato turbolento, dal punto di vista dei numeri ho fatto comunque una bella stagione, ma a volte le statistiche sono solo una cornice perché quello che conta sono gli obiettivi della squadra. El Tiburón? Significa squalo e credo che rappresenti bene il mio modo di giocare. Nasce dalla mia aggressività e dalla determinazione che metto soprattutto quando mi trovo in area di rigore».

L’arrivo di Artistico rappresenta per il Padova un investimento importante per il reparto offensivo. Il centravanti vuole ora trasformare le parole della presentazione in prestazioni sul campo, mettendo a disposizione della squadra caratteristiche come intensità, fisicità e fiuto del gol. Dopo il capitolo vissuto alla Lazio, il classe 2002 è pronto a ripartire con nuovi stimoli e con l’obiettivo di diventare un protagonista della stagione biancoscudata.