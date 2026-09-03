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Lazio, il calendario prende forma: svelati anticipi e posticipi fino alla 12ª giornata di Serie A

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21 ore ago

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Lazio, tutte le date delle sfide fino alla sosta di novembre. La Lega Serie A ha reso note tutte le informazioni sulle prossime partite in programma

La Lazio conosce finalmente il proprio percorso nei prossimi mesi di Serie A. La Lega ha infatti ufficializzato anticipi, posticipi e programmazione televisiva dalla 6ª alla 12ª giornata del campionato 2026/27, definendo il calendario fino alla sosta internazionale di novembre.

Per la squadra biancoceleste saranno settimane caratterizzate da diversi appuntamenti importanti, con sfide contro avversarie di livello e incroci che potranno rappresentare un primo vero banco di prova per la formazione allenata da Gennaro Gattuso.

Il programma prevede il debutto nella nuova programmazione con la 6ª giornata, quando la Lazio affronterà il Monza domenica 11 ottobre alle ore 15:00. Una gara che anticiperà una serie di impegni ravvicinati e confronti dal peso specifico importante.

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Juventus e Napoli tra gli appuntamenti più attesi

Tra le partite più rilevanti del calendario della Lazio spiccano sicuramente due trasferte contro grandi avversarie. Alla 7ª giornata i biancocelesti saranno protagonisti della sfida contro la Juventus, in programma domenica 18 ottobre alle ore 20:45. Un appuntamento importante per misurare ambizioni e crescita della squadra di Gattuso, chiamata a confrontarsi con una delle formazioni più attrezzate del campionato.

Alla giornata successiva spazio invece alla sfida casalinga contro il Parma, fissata per sabato 24 ottobre alle ore 20:45. Successivamente arriverà un turno infrasettimanale con il match contro il Sassuolo, previsto martedì 27 ottobre alle ore 18:30. Il calendario proporrà poi uno degli appuntamenti più interessanti del girone d’andata: Lazio-Cagliari, in programma domenica 1° novembre alle ore 15:00.

Lazio, il calendario verso la sosta di novembre

Il mese di novembre sarà caratterizzato da altre sfide importanti per la Lazio. Alla 11ª giornata i biancocelesti affronteranno il Napoli allo stadio Maradona, domenica 8 novembre alle ore 12:30. Un match che potrebbe rappresentare un confronto diretto contro una squadra costruita per competere nelle zone alte della classifica.

Dopo la sosta, il campionato riprenderà con la 12ª giornata e la sfida interna contro il Lecce, in programma sabato 21 novembre alle ore 15:00.

La programmazione ufficializzata dalla Lega Serie A permette quindi alla Lazio e ai suoi tifosi di avere un quadro completo degli impegni fino alla seconda metà di novembre. Un periodo che potrà fornire indicazioni importanti sul percorso della squadra di Gattuso e sulle reali ambizioni stagionali.

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