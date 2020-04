Premier League, l’Arsenal torna in campo: ripresi gli allenamenti

L’Arsenal è la prima squadra di Premier League a tornare ad allenarsi con precise misure di sicurezza per l’emergenza Coronavirus

I giocatori dell’Arsenal sono tornati quest’oggi ad allenarsi. La squadra guidata da Mikel Arteta è la prima del campionato inglese adf aver ricominciato gli allenamenti, seppur individualmente. Come riportato dal Daily Mirror, i gunners sono tornati all’opera nel rispetto delle condizioni di sicurezza, come il mantenimento della distanza, il lavoro individuale e separato, con un massimo di cinque giocatori in ciascuno dei 10 campi da gioco del complesso sportivo, e con sessioni d’allenamento di massimo un’ora.

La Premier League è sospesa almeno fino al 30 aprile, ma ci si aspetta che la ripresa del campionato slitti almeno fino ai primi di giugno, mentre il mese prossimo dovrebbero essere consentite le sessioni di gruppo.