Sacchi critica: «In Italia molte squadre vincono barando economicamente». Poi elogia un ex Lazio

Arrigo Sacchi, ex allenatore, ha parlato del momento del calcio italiano elogiando anche Maurizio Sarri, ex tecnico della Lazio

Intervistato dal Corriere Adriatico, Arrigo Sacchi ha parlato del momento del calcio italiano elogiando l’ex Lazio Maurizio Sarri:

PAROLE – «C’è una tendenza in Italia di voler arrivare all’obiettivo da furbi, non è giusto. Bisogna uscire da questa situazione altrimenti resteremo sempre in questo stato di crisi. Vincere facendo i debiti significa barare. Chi apprezzo di più? Sarri, Gasperini, Italiano e Pioli».