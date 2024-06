Arianna Mihajlovic sui social: «Troppo Instagram? Lo ammetto ma vi dico perchè l ho fatto in questi anni»

Arianna Mihajlovic, la moglie del compianto ex difensore serbo pubblica un post in cui fa chiarezza riguardo l’uso social

Nonostante sia passato un anno e mezzo dalla morte di Sinisa, il dolore purtroppo è ancora indelebile nel cuore della moglie Arianna. La donna sui social, fa chiarezza riguardo l’uso di Instagram spiegando il perchè ha usato la nota app da quando Mihajlovic è morto

PAROLE – Una volta l’analista mi ha detto che avevo una scelta: vivere o morire. Ho scelto di vivere. Per i miei figli. E per onorare la memoria di Sinisa. Sono consapevole di aver utilizzato Instagram in questi ultimi anni in modo eccessivo quasi a voler avere l’illusione di essere felice (…) Una felicità. che nella maggior parte dei casi non esisteva. È stato un modo per continuare a sentirmi viva e per nascondere la mia vera sofferenza che è stata davvero tanta! Vi ringrazio per tutto l’affetto che mi avete dimostrato non giudicandomi e capendomi! Vi abbraccio virtualmente con tanto affetto