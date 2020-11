Argentina, c’è anche Correa tra i convocati di Scaloni

Argentina, Correa è nell’elenco dei convocati del ct Scaloni per gli impegni contro Paraguay e Perù

Certezza per Inzaghi…e per Scaloni. Correa sta vivendo un momento importante con la Lazio che non è passato inosservato al ct dell’Argentina, tanto da inserirlo nella lista dei convocati per le prossime gare.

L’Albiceleste avrà un doppio impegno per le qualificazioni ai Mondiali, il 13 Novembre contro il Paraguay e il 18 contro il Perù. Di seguito, l’elenco completo dei chiamati da Scaloni: