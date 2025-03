Arbitro Viktoria Plzen Lazio: designato il fischietto del match

Condividi via email

Arbitro Viktoria Plzen Lazio, ecco chi dirigerà la sfida di Europa League dei biancocelesti. La designazione completa

Di seguito la designazione arbitrale del match di Europa League tra Viktoria Plzen e Lazio.

DESIGNAZIONE ARBITRALE– La designazione arbitrale dell’andata degli ottavi di finale di UEFA Europa League ha assegnato la direzione della gara Viktoria Plzen-Lazio al signor Donatas Rumšas (LTU).

Il direttore di gara lituano sarà coadiuvato dagli assistenti Aleksandr Radiuš (LTU) e Dovydas Sužiedėlis (LTU): Manfredas Lukjančukas (LTU) sarà il IV ufficiale mentre Benjamin Brand (GER) e Donatas Šimenas (LTU) sono stati indicati nei ruoli di VAR e AVAR.

Sarà il secondo incrocio per Rumšas con biancocelesti (dopo il successo per 1-2 in casa del Celtic nella Champions League 2023/2024) e cechi (vittoria nei preliminari di UEFA Europa League 2020/2021).