Arbitro Salernitana-Lazio, i precedenti con l’arbitro Abisso

Abisso sarà l’arbitro di Salernitana-Lazio: ecco quali sono i precedenti con il fischietto della sezione di Palermo

Abisso sarà l’arbitro di Salernitana–Lazio. La società biancoceleste ha ricordato i precedenti con il direttore di gara della sezione di Palermo.

Il siciliano ha arbitrato i biancocelesti in tredici circostanze. Il primo precedente risale al 20 agosto 2017, giorno in cui i capitolini pareggiarono allo Stadio Olimpico di Roma contro la SPAL in occasione della prima giornata dell’edizione 2017/18 del campionato italiano di massima serie. Due stagioni fa il fischietto palermitano ha diretto i biancocelesti in quattro gare, nelle quali i capitolini hanno ottenuto due vittorie con Parma e Bologna e due altrettanti pareggi (Hellas Verona e Udinese). Nella scorsa annata ha invece diretto la sconfitta interna per 1-2 contro l’Hellas Verona e la vittoria per 2-1 in Lazio-Fiorentina. Quest’anno Abisso ha arbitrato il pareggio 1-1 tra Torino e Lazio dello scorso 23 settembre.