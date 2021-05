Arbitro Roma Lazio: designato il fischietto del match. Ecco chi arbitrerà la sfida tra giallorossi e biancocelesti

Sabato la Lazio scenderà in campo contro la Roma per il derby della Capitale. L’arbitro designato per la sfida è Pairetto. Assistenti Bindoni e Ranghetti. Il quarto uomo sarà Di Martino, mentre al Var ci saranno Aureliano e Vivenzi.

LA DESIGNAZIONE COMPLETA

ROMA – LAZIO Sabato 15/05 h. 20.45

PAIRETTO

BINDONI – RANGHETTI

IV: DI MARTINO

VAR: AURELIANO

AVAR: VIVENZI