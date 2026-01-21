Connect with us

Arbitro Lecce Lazio: designato il fischietto del match

Arbitro
Db Novara 29/01/2011 - campionato di calcio serie B / Novara-Cittadella / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: arbitro cartellino rosso

Arbitro Lecce Lazio: è stata resa nota la designazione arbitrale in merito alla gara del Via del mare valida per il 22° turno del campionato

L’AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha reso nota la designazione arbitrale per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2025/26! A dirigere Lecce Lazio sarà il sig. Daniele Chiffi della sezione di Padova. Ve la riportiamo di seguito:

LECCE – LAZIO    Sabato 24/01 h. 20.45

CHIFFI

IMPERIALE – BAHRI

IV:      RAPUANO

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:     ABISSO

