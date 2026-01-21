News
Arbitro Lecce Lazio: designato il fischietto del match
Arbitro Lecce Lazio: è stata resa nota la designazione arbitrale in merito alla gara del Via del mare valida per il 22° turno del campionato
L’AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha reso nota la designazione arbitrale per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2025/26! A dirigere Lecce Lazio sarà il sig. Daniele Chiffi della sezione di Padova. Ve la riportiamo di seguito:
LECCE – LAZIO Sabato 24/01 h. 20.45
CHIFFI
IMPERIALE – BAHRI
IV: RAPUANO
VAR: MAZZOLENI
AVAR: ABISSO
LEGGI ANCHE: Futuro Lazzari: un club italiano resta alla finestra per l’esterno della Lazio. Le ultime
News
Arbitro Lecce Lazio: designato il fischietto del match
Arbitro Lecce Lazio: è stata resa nota la designazione arbitrale in merito alla gara del Via del mare valida per...
Timber Lazio, sfuma la pista che conduce al giocatore olandese! Gli aggiornamenti
Timber Lazio, si allontana definitivamente la pista che porta al giocatore del Feyenoord! Gli ultimi aggiornamenti sul classe 2001 Il...
Futuro Lazzari: un club italiano resta alla finestra per l’esterno della Lazio. Le ultime
Futuro Lazzari: il laterale di Maurizio Sarri potrebbe salutare in questo gennaio di grandi cessioni in casa Lazio. Ecco cosa...