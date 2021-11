Arbitro Lazio-Udinese, i precedenti dei biancocelesti con Piccinini

Arbitro Lazio-Udinese: ecco quali sono i precedenti dei biancocelesti con Piccinini, designato come fischietto del match

Come comunicato e deciso in mattinata, sarà Piccinini ad arbitrare Lazio-Udinese, match in programma giovedì alle ore 20,45 allo stadio Olimpico e valido per la quindicesima giornata di Serie A.

Tra i biancocelesti e il direttore di gara romagnolo sarà il terzo incrocio in assoluto in Serie A TIM. L’ultimo risale a questa stagione nella sfida contro l’Hellas Verona, persa per 4-1. Poi il 2-1 della partita interna contro il Cagliari del luglio 2020. Inoltre Piccinini avrebbe dovuto arbitrare anche Lazio-Torino del marzo 2021, gara poi rinviata. In passato, il fischietto di Forlì ha anche arbitrato due gare della Lazio Primavera: entrambe risalgono al 2014.

La prima è datata 9 marzo 2014, quando la Lazio superò la Roma. Infine, il 7 giugno 2014, Piccinini ha arbitrato la partita in cui la formazione biancoceleste perse ai tempi supplementari contro il Torino nella semifinale delle Final Eight.