Arbitro Lazio Fiorentina, designato il fischietto del match - Lazio News 24

Arbitro Lazio Fiorentina, designato il fischietto del match
Arbitro Lazio Fiorentina, è stata designata la terna arbitrale che dirigerà il match della 19a giornata di Serie A. I dettagli
Archiviata la 18a giornata, è tempo di rituffarsi in campionato volgendo la testa alla prossima sfida casalinga tra Lazio e Fiorentina in programma mercoledì alle 20.45 allo stadio Olimpico. Per l’occasione è stata designata la terna arbitrale che dirigerà la gara e sarà capitanata dal signor Simone Sozza della sezione di Seregno.
La designazione:
LAZIO – FIORENTINA h. 20.45
SOZZA
LO CICERO – DI GIOIA
IV: CREZZINI
VAR: PEZZUTO
AVAR: PRONTERA
