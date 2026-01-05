Arbitro Lazio Fiorentina, designato il fischietto del match - Lazio News 24

Arbitro Lazio Fiorentina, è stata designata la terna arbitrale che dirigerà il match della 19a giornata di Serie A. I dettagli

Archiviata la 18a giornata, è tempo di rituffarsi in campionato volgendo la testa alla prossima sfida casalinga tra Lazio e Fiorentina in programma mercoledì alle 20.45 allo stadio Olimpico. Per l’occasione è stata designata la terna arbitrale che dirigerà la gara e sarà capitanata dal signor Simone Sozza della sezione di Seregno.

La designazione:

LAZIO – FIORENTINA h. 20.45

SOZZA

LO CICERO – DI GIOIA

IV: CREZZINI

VAR: PEZZUTO

AVAR: PRONTERA

