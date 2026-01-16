Connect with us

Arbitro Lazio Como: designato il fischietto del match

4 ore ago

Arbitro
Db Novara 29/01/2011 - campionato di calcio serie B / Novara-Cittadella / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: arbitro cartellino rosso

Arbitro Lazio Como: è stata resa nota la designazione arbitrale in merito alla gara dell’Olimpico valida per il 21° turno del campionato

L’AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha reso nota la designazione arbitrale per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2025/26! A dirigere Lazio Como sarà il sig. Michael Fabbri della sezione di Ravenna. Ve la riportiamo di seguito:

LAZIO – COMO    Lunedì 19/01 h. 20.45

FABBRI

PERROTTI – CAVALLINA

IV:     FELICIANI

VAR:     MAGGIONI

AVAR:      MARESCA

