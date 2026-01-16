News
Arbitro Lazio Como: designato il fischietto del match
Arbitro Lazio Como: è stata resa nota la designazione arbitrale in merito alla gara dell’Olimpico valida per il 21° turno del campionato
L’AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha reso nota la designazione arbitrale per la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2025/26! A dirigere Lazio Como sarà il sig. Michael Fabbri della sezione di Ravenna. Ve la riportiamo di seguito:
LAZIO – COMO Lunedì 19/01 h. 20.45
FABBRI
PERROTTI – CAVALLINA
IV: FELICIANI
VAR: MAGGIONI
AVAR: MARESCA
LEGGI ANCHE: Calciomercato Lazio, da Tóth a Mendoza: il piano per il nuovo baby del centrocampo
News
Biglietti Lazio Roma Women, svelate le modalità d’acquisto per la gara di Coppa Italia! Il comunicato
Biglietti Lazio Roma Women, sono state rese note tutte le info in merito alla vendita dei tagliandi per la sfida...
Giovane Lazio, occhi puntati in casa Verona! Le ultime novità di mercato
Giovane Lazio, è lui il profilo ideale per il reparto offensivo? La dirigenza è piombata sulle tracce del brasiliano: le...
Lazio Como, tutte le informazioni sulla vendita dei biglietti della prossima sfida di Serie A!
Lazio Como, attiva la vendita dei tagliandi per la sfida di lunedì 19 gennaio allo Stadio Olimpico! Le ultime sulla...