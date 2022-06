Nazionale, Aquilani: «Dobbiamo aver coraggio nel lanciare i giovani»

Alberto Aquilani ha parlato dell’impiego dei giovani nella Nazionale italiana e non solo: le sue parole

Alberto Aquilani, per i microfoni di Sky Sport, ha analizzato il pari ottenuto dall’Italia nella gara di ieri contro la Germania, soffermandosi sul ruolo dei giovani. Le sue parole:

«Dobbiamo per forza avere più coraggio nel lanciare questi giovani che sono bravi. Quando affrontiamo le altre, affrontiamo sempre giovani che non sono più giovani, perché hanno molta più esperienza: avere coraggio per il nostro calcio è necessario. Il risultato ora non deve essere la priorità, la priorità deve essere sapere che dieci ragazzi giovani, alcuni esordienti, a quel livello ci possono stare. E’ un momento di transizione e oggi la priorità deve essere questa».