Lazio, PRESENTATA l’aquila Flaminia: le parole del falconiere biancoceleste. Affiancherà Olympia a partire dal ritiro di Auronzo di Cadore

Il falconiere della Lazio Juan Bernabé ha presentato ad Auronzo di Cadore la nuova aquila biancoceleste che affiancherà Olympia. Di seguito le sue parole pubblicate sul proprio profilo Instagram:

PAROLE – «Ho sempre desiderato far volare l’Aquila dell’Impero Romano allo Stadio Olimpico di Roma per la Prima Squadra della Capitale. Oggi abbiamo presentato al pubblico il nostro amato cucciolo di Aquila Reale, di soli due mesi. Deve crescere ancora tanto, è di ottima linea di sangue e di grande taglia ed è porta sul guanto, mio figlio Juan Carlos. Potrà volare in momenti puntuali. Vorrei che si chiamasse Flaminia, ma la decisione finale la prenderà il tifo della Lazio. Il marketing della Lazio, come successe con Olimpia, darà diverse alternative di nomi, in modo che i tifosi possano legittimamente scegliere quello che gli piace di più. Viva la Lazio, Eterna Lazio, Amata Lazio».