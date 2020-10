Anticipi e posticipi di A, Lazio sempre di sabato! Con la Juve un lunch-match

La Lega ha reso noti anticipi e posticipi di Serie A dalla quarta alla sedicesima giornata: le gare della Lazio

La Lega Serie A ha ufficializzato le date delle gare di campionato in programma dalla quarta alla sedicesima giornata della massima serie. Dopo la sfida con la Sampdoria del quarto turno, la Lazio se la vedrà col Bologna alla quinta giornata nella giornata di sabato 24 ottobre alle ore 20.45, nella stessa giornata Milan-Roma di lunedì. Alla settima giornata lo scontro con la Juventus tra le mura amiche andrà in scena come lunch match delle 12.30, domenica 8 novembre.

Nell’ottava giornata di A i capitolini faranno visita a Crotone (dopo un’altra sosta) sabato 21 novembre alle ore 15. Al nono turno l’Udinese all’Olimpico ancora alle 12.30 di domenica 29 novembre. Il mese di dicembre si apre con Spezia-Lazio, in programma sabato 5 alle ore 15. Si gioca anche il sabato successivo alle 20.45, in casa contro l’Hellas Verona di Juric. Tre giorni dopo, martedì 15 dicembre, la sfida tra i fratelli Inzaghi a Benevento alle 20.45 (turno infrasettimanale), come la domenica successiva, il 20 dicembre, Lazio-Napoli. Quattordicesima, quindicesima e sedicesima giornata vedranno finalmente Immobile e compagni scendere in campo alle ore 15 della domenica.

QUINTA – Lazio-Bologna – Sabato 24 ottobre ore 20.45

SETTIMA – Lazio-Juventus – Domenica 8 novembre ore 12.30

OTTAVA – Crotone-Lazio – Sabato 21 novembre ore 15

NONA – Lazio-Udinese – Domenica 29 novembre ore 12.30

DECIMA – Spezia-Lazio – Sabato 5 dicembre ore 15

UNDICESIMA – Lazio-Hellas Verona – Sabato 12 dicembre ore 20.45

DODICESIMA – Benevento-Lazio – Martedì 15 dicembre ore 20.45

TREDICESIMA – Lazio-Napoli – Domenica 20 dicembre ore 20.45.