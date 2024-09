Annunziata a CAGLIARINEWS24.com: «Questa Serie A sta regalando soprese. La mia FAVORITA è l’Inter, ecco perché». Le parole del giornalista

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Cagliarinews24, Giovanni Annunziata ha parlato così della lotta per lo scudetto:

PAROLE – «È una Serie A che ha regalato sorprese, c’è da dirlo. L’Inter resta la favorita, per distacco. La Juve si è rinforzata tanto. Resta, però, un piccolo vantaggio per il Napoli, che non avrà le competizioni europee. Chissà che Conte non riesca a sfruttare al meglio la settimana tipo per andare a insidiare i campioni d’Italia».

