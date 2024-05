Anniversario primo scudetto, Martini: «Quella Lazio resterà nel mito, vi racconto perché». Le parole dell’ex biancoceleste

Intervistato da Il Messaggero, Gigi Martini ha parlato della Lazio che ha conquistato il primo scudetto. Queste le sue parole:

PAROLE – «Non può essere solo una vittoria di uno scudetto a far diventare una squadra leggenda. Quale altra società al mondo ha avuto due-tre giocatori che facevano anche i paracadutisti? Quale squadra spaccava i lampioni con le pistole in ritiro per spegnere la luce? Brera e i giornali del Nord ci snobbavano, Pasolini ci chiamava la banda di fascisti, eravamo considerati la feccia del calcio, e invece eravamo leggenda».