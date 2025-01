Anniversario Lazio, gli auguri del centrocampista uruguaiano Matias Vecino per i 125 anni del club: il suo messaggio

Anche Matias Vecino sui social ha voluto fare gli auguri alla Lazio per i 125 anni del club. Il centrocampista uruguaiano, in attesa di tornare in campo dopo l’infortunio, ha ricondiviso con una storia su Instagram il video di celebrazione dei social biancocelesti.