Anna Falchi svela: «Pedro il mio preferito, questa stagione è piena di rivincite. Nella mia Lazio noto una cosa»

Anna Falchi fa alcune rivelazione sulla sua fede biancoceleste e dice la sua sulla Lazio di Baroni: le dichiarazioni

Intervistata da Il Mattino, ha parlato Anna Falchi, grande tifosa della Lazio. Le sue parole sui biancocelesti di Baroni.

LE PAROLE – «Perché sono della Lazio? Per fare un dispetto a mio fratello romanista. Fiera di essere diventata la madrina nell’anno dello Scudetto. Il mio preferito? Pedro, è un ragazzo davvero straordinario. È una stagione piena di rivincite, noto uno spirito di gruppo che non vedevo da tantissimi anni Sfida al Napoli? È una squadra che per certi versi mi sta simpatica. E poi da bambina amavo Maradona».