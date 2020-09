Angola, Bastos convocato in nazionale: «Sempre un onore»

Quissanga Bastos convocato dall’Angola per il doppio impegno col Camerun.

Quissanga Bastos, difensore angolano in uscita dalla Lazio, è stato convocato dalla nazionale dell’Angola per la doppia sfida al Camerun in programma a Lisbona. Il commissario tecnico della nazionale Gonçalves ha chiamato il classe 1991, che durante la sosta lascerà Formello o il ritiro di un eventuale nuovo club. L’ex Rostov ha ammesso la grande soddisfazione tramite il proprio profilo Instagram: “Sempre un onore rappresentare il mio paese“.