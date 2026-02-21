Connect with us

Angelozzi nel pre partita: «Abbiamo già dimenticato la sconfitta con il Lecce. L’importante è riprendersi»

Guido Angelozzi, direttore sportivo del Cagliari, ha parlato nel pre partita del match della 26a giornata contro la Lazio di Maurizio Sarri

Guido Angelozzi, d.s. del Cagliari, ha parlato nel pre partita del match valido per la venteseiesima giornata di Serie A 2025/2026 contro la Lazio. Le sue parole rilasciate ai microfoni di DAZN:

GIOVENTÙ E RISCATTO – «Essendo una squadra giovane può capitare qualche volta che c’hai qualche passaggio a vuoto per cui ci siamo dimenticati della partita col Lecce, dobbiamo pensare alla partita con la Lazio. Non sarà facile, però è importante che facciamo una bella prestazione».

ULTIME PARTITE – «Sono delle partite che magari capita che abbiamo preso quattro gol in due partite, però se andiamo indietro a Genova ne abbiamo presi tre in una partita nella quale giocavano dei giocatori che sono andati via. Noi siamo molto fiduciosi della squadra, dei giocatori nuovi che sono arrivati, dell’allenatore, per cui siamo abbastanza sereni e andiamo avanti. Può capitare di perdere le partite però non fa niente. L’importante è riprendersi».

