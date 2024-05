Fabiani TUONA: «Guendouzi Tudor? Ma quale screzi!». Poi racconta il RETROSCENA

Angelo Fabiani, DS della Lazio, ha fatto il punto sul futuro di Mateo Guendouzi: nessuno screzio con Tudor. Le dichiarazioni

Nel corso dell’intervista a Radiosei, Angelo Fabiani ha fatto il punto su Guendouzi, tema caldo del calciomercato Lazio:

GUENDOUZI – «È di proprietà della Lazio. Una cena con Tudor? Lo avranno già fatto loro. Non ce n’è stato bisogno. Guendouzi come altri giocatori si lamentano sempre quando escono dal campo. Lui è un purosangue, a Marsiglia ha fatto delle manifestazioni, ma poi finiscono lì. Prima di prendere Tudor, secondo voi, non ci siamo interessati della situazione con Guendouzi?».

