Angelo Alessio a JUVENTUSNEWS24.com: «Scudetto? La Juve gioca sempre per vincere, ma la mia favorita è QUESTA». Le parole dell’ex calciatore

Angelo Alessio, in esclusiva ai microfoni di Juventusnews24, ha parlato così della lotta scudetto:

PAROLE – «La Juventus gioca sempre per vincere, non c’è dubbio. L’Inter ha vinto l’ultimo campionato di Serie A, si è rinforzata ulteriormente sul calciomercato con giocatori come Zielinski e Taremi. E’ la squadra di diritto meglio attrezzata per la vittoria finale».

L’INTERVISTA INTEGRALE A ANGELO ALESSIO SU JUVENTUSNEWS24