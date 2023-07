Anellucci: «Milinkovic in Arabia? Sono cifre vergognose e la Fifa deve intervenire»

Anellucci, il dirigente rilascia alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW riguardo l’approdo di Milinkovic in Arabia

PAROLE – Sono cifre folli, quelle di Milinkovic so di numeri ben diversi, ossia di almeno 33 mln all’anno. Sono cifre che fanno tremare i polsi e uccide il mondo del calcio. Spero che questa giostra ridicola alla rincorsa delle figurine finisca presto. Trovo assurdo che la FIFA non metta fine a una vergogna come questa