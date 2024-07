Anellucci (agente FIFA): «Per sostituire Immobile punterei su Simeone. Ma la Lazio sta prendendo QUESTO giocatore». Le sue parole

Intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, Claudio Anellucci ha parlato del possibile sostituto di Ciro Immobile e della scelta che sta facendo la Lazio. Di seguito le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Il profilo più giusto per sostituire Immobile come ruolo e fisicità, credo sia Simeone. L’attaccante del Napoli è molto simile a Ciro, ma la Lazio sembra puntare su Dia, in uscita dalla Salernitana».