Agostinelli: «Sarri va aspettato ma il prossimo anno...»

Andrea Agostinelli ha analizzato la sfida tra Lazio e Milan di domenica sera e detto la sua sul futuro di Sarri: le sue parole

Intervenuto a TMW Radio, Andrea Agostinelli ha parlato sia di Lazio-Milan che del futuro di Maurizio Sarri:

«Vedo qualche polemica di troppo nella Lazio che non fa bene alla squadra. Il Milan si gioca molto ma anche la Lazio, che si gioca l’EL. È una partita importante per davvero. Ho visto la sofferenza della Lazio nel prendere il gioco in mano con il Torino. La Lazio ha perso una grande occasione . Ora non può perdere più se vuole arrivare al 5°-6° posto. Comunque dico che Milan e Napoli hanno resuscitato l’Inter perché hanno sbagliato qualche partita e credo che i nerazzurri ora siano favoriti. Fino a 15 giorni fa era quasi tagliata fuori».

FUTURO SARRI – «Sarri e Pioli? Sono convinto che sono due bravissimi allenatori, ma il campionato lo vince la squadra più forte. Credo che Pioli abbia fatto un grande lavoro in questi anni e Sarri è solo all’inizio. Pur criticato, Sarri ha il bonus perché è uno dei tecnici più vincenti arrivati alla Lazio negli ultimi anni. Va aspettato ma nel prossimo anno non gli si passerà nulla».