André Anderson, addio al San Paolo anticipato: le ultime

André Anderson potrebbe lasciare anticipatamente il San Paolo, mettendo fine così alla sua avventura in terra brasiliana.

Infatti, come riportato dal portale brasiliano UOL, il giocatore, arrivato in prestito dalla Lazio, avrebbe deluso le aspettative. Ma, per porre fine al suo contratto con il club verdeoro, servirebbe un accordo proprio con i biancocelesti. L’alternativa potrebbe essere uno scambio con un altro calciatore.